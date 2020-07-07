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Силы Черноморского флота следят за группировкой НАТО в Черном море

В предыдущий раз американский ракетный эсминец Porter находился в Черном море с 17 июня до утра 7 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Силы Черноморского флота отслеживают передвижение корабельной группировки НАТО в акватории Черного моря. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО в составе плавучей базы снабжения "Алиакмон" ВМС Греции (флагман), тральщиков искателей мин "Тамбре" ВМС Испании, "Гаэта" ВМС Италии, зашедшей 7 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз Вооруженные силы РФ приступали к слежению за действиями НАТО в Черном море 17 июня, когда в его акваторию вошел американский ракетный эсминец Porter. Корабль ВМС США находился в Черном море до утра 7 июля.

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