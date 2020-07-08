Системы С-350 "Витязь" начнут поступать в войска в 2020 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-350 "Витязь" начнут в текущем году поступать в строевые части зенитных ракетных войск ВКС России. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник зенитно-ракетных войск ВКС генерал-майор Сергей Бабаков.

8 июля занитно-ракетные войска ВКС отмечают 60 лет со дня образования.

"С этого года в войска начинают поступать ЗРС С-350 "Витязь", - сказал Бабаков.

По его словам, система С-350 предназначена для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск от массированных ударов средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. "Дальность поражения целей - до 120 км, высота поражения - до 25 км, скорость поражаемых целей - до 2500 м/с. В ходе испытаний заданные характеристики системы подтверждены успешными пусками зенитных управляемых ракет по баллистическим целям, целям на максимальную и минимальную дальность, маловысотным целям, имитирующим крылатые ракеты", - отметил Бабаков.

Он уточнил, что основными особенностями системы С-350 являются увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (ЗУР) и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР с активной головкой самонаведения.

Бабаков также сообщил, что на вооружении подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС - зенитные ракетные системы С-300 и С-400 различных модификаций, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". "В рамках планового перевооружения в ЗРВ постоянно поступают современные образцы вооружения. В настоящее время доля современных образцов вооружения и военной техники в зенитных ракетных войсках достигает 80%", - сказал он.

Система С-350

В декабре 2019 года в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей", разработавшем комплекс, сообщили о передаче Вооруженным силам первого комплекта комплекса. В начале этого года он поступил в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, где идет его освоение и подготовка учебно-материальной базы для подготовки военных специалистов.

Ранее главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин сообщал, что поставка в войска зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет.

Система С-350 "Витязь" разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.