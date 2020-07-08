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Учения ОДКБ "Эшелон-2020" пройдут осенью на территории России

"Эшелон-2020" планируется провести на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специальные учения войск материально-технического обеспечения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Эшелон-2020" пройдут осенью этого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2020" планируется провести на территории Российской Федерации - на полигоне Капустин Яр. Руководство учением поручено заместителю командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации по материально-техническому обеспечению", - сказали в пресс-службе.

Представители оборонных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана в Центре кризисного реагирования ОДКБ сегодня в режиме видеоконференции провели штабные переговоры, на которых обсудили продолжительность учений "Эшелон-2020", содержание этапов и районы проведения. Также согласовали предварительные составы руководства учений, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов государств - членов ОДКБ.

Ранее начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщал, что на осень этого года запланированы учения "Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Поиск", "Рубеж" и "Эшелон".

Теги
АрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанРоссия
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