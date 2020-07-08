Российские военные рассказали о провокации боевиков в Сирии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Боевики подготовили как минимум 15 взрывных устройств с неизвестным веществом, чтобы устроить провокацию в населенных пунктах Сирии. Об этом сообщил в среду на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

"По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в г. Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом", - отметил Щербицкий.

По информации от местного населения, подчеркнул руководитель ЦПВС, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) "планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия".

Также Щербицкий добавил, что за сутки зафиксировано пять обстрелов в провинции Идлиб, один обстрел в провинции Латакия, один - в Алеппо со стороны позиций запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".