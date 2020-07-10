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Тридцать самолетов-разведчиков иностранных государств вели разведку у границ РФ за неделю

Кроме того, к границам приближались два беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Иностранные самолеты 30 раз в течение недели осуществляли разведывательные полеты вдоль российских границ. Об этом свидетельствует инфографика, размещенная в пятницу в газете "Красная звезда".

"30 самолетов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", - отмечается в публикации. Кроме того, к границам приближались два беспилотных летательных аппарата.

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил восемь раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

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