Тридцать самолетов-разведчиков иностранных государств вели разведку у границ РФ за неделю

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Иностранные самолеты 30 раз в течение недели осуществляли разведывательные полеты вдоль российских границ. Об этом свидетельствует инфографика, размещенная в пятницу в газете "Красная звезда".

"30 самолетов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", - отмечается в публикации. Кроме того, к границам приближались два беспилотных летательных аппарата.

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил восемь раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.