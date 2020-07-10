Батальонные тактические группы ЮВО уничтожили "противника" в горах Северного Кавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Батальонные тактические учения с боевой стрельбой прошли на полигоне в Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), в них участвовали более 1,2 тыс. военнослужащих.

"Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии уничтожили условного противника в горах Северного Кавказа. Активная фаза двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой прошла на полигоне Тарское", - говорится в сообщении.

В двусторонних учениях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", а также комплексы с беспилотных летательных аппаратов.

В ходе активной фазы учений батальонные группы при поддержке армейской авиации отработали ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.