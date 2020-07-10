Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с французским коллегой ситуацию в кризисных регионах мира

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником Главного штаба ВС Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.

"10 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, ситуацию в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие.

Предыдущие переговоры Герасимова с Лекуантром состоялись во время визита французского военачальника в Москву в феврале этого года. Тогда начальник Генштаба ВС РФ заявил, что у России есть вопросы к активности НАТО у ее границ и подготовке альянсом учений по антироссийскому сценарию. Герасимов добавил, что такие мероприятия носят "явно провокационный характер". В то же время он отметил, что между российским и французским военными ведомствами функционирует канал оперативной связи. Кроме того, выполняется соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.