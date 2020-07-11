Российские истребители вылетали на перехват самолета-разведчика США над Японским морем

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские истребители Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолета-разведчика над Японским морем. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ.

"Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135", - отметили в военном ведомстве. Здесь добавили, что истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии.

В Минобороны подчеркнули, что после того, как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

"Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами", - добавили в министерстве.