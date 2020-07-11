В репетиции фрагмента Главного военно-морского парада участвовали 18 кораблей и катеров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. 18 кораблей и катеров из состава парадного строя, которые на Главном военно-морском параде 26 июля пройдут по Неве, приняли участие во второй тренировке в акватории Финского залива. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В тренировке, в частности, приняли участие новейшие малые ракетные корабли "Мытищи", "Советск", "Великий Устюг", а также противодиверсионные катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана", противодиверсионные катера Северного флота "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья", "Валерий Федянин"; новейшие большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский", минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа "Раптор", - отмечается в сообщении.

Тренировка прошла под руководством командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.

В ходе тренировки, которая проходила в назначенном морском районе Финского залива, экипажи успешно выполнили задачу, отработав элементы движения в составе тактических групп с заданной скоростью по утвержденному курсу, организацию связи.