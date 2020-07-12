В Финском заливе прошла третья тренировка Главного военно-морского парада

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Корабли и катера нового поколения приняли участие в тренировке Главного военно-морского парада в Финском заливе. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ВМФ России.

"Тренировка состоялась в назначенном районе Финского залива, и к ней были привлечены около 20 кораблей и катеров парадного строя, которому предстоит в день парада пройти по Неве", - сообщили на флоте.

Данная тренировка стала третьей по счету. Экипажи успешно выполнили задачу, отработав движение в составе тактических групп с заданной скоростью по утвержденному курсу. Также проверялась подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков.

В тренировке были задействованы малые ракетные корабли "Советск", "Великий Устюг", "Мытищи", корабли противоминной обороны "Владимир Емельянов" и "Александр Обухов", новейшие противодиверсионные катера "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана", "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Поморья", "Валерий Федянин".

"Также в тренировке приняли участие впервые участвующие в Главном военно-морском параде большие гидрографические катера "Георгий Зима" и "Михаил Казанский", оснащенные самым современным оборудованием для гидрографических исследовательских работ", - добавили в пресс-службе ВМФ.

Командовал действиями кораблей командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.