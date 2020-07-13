БДК "Вице-адмирал Кулаков" и подлодка "Орел" прибыли в Финский залив для участия в параде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомная подлодка "Орел" Северного флота прибыли в Финский залив для подготовки и участия в Главном военно-морском параде. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России со ссылкой на главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

"Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орел" прибыл в Финский залив для участия Главном военно-морском параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду", - приводят в ведомстве слова главкома по итогам совещания в Адмиралтействе.

Экипажи БДК и атомного подводного ракетного крейсера в ходе межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время, тренировки по борьбе за живучесть.

"С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия по знанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря", - подчеркнули в Минобороны.

По итогам совещания Евменов поставил задачу максимально эффективно и тщательно провести тренировки Главного военно-морского парада, которые со вторника начнутся на Кронштадском рейде и на Неве. Ранее они проводились в морских районах Финского залива.