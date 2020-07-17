В России началась внезапная проверка войск и флотов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - заявил Шойгу во время совещания с руководящим составом ведомства в Национальном центре управления обороной.

По словам министра, мероприятие спланировано для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" (планируются в сентябре - прим. ТАСС).

Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил. Заместителям министрам обороны поручено обеспечить контроль выполнения задач подчиненными органами военного управления, войсками, которые привлекаются к проверке по направлениям деятельности.

Руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к выполнению учебно-боевых задач будут осуществлять главнокомандующие видами вооруженных сил, командующий ВДВ и руководители центральных органов военного управления.

Участники учений

Около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке.