Шойгу и глава Минобороны Азербайджана обсудили обстановку в Закавказском регионе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе", - отметили в военном ведомстве.

Шойгу и Гасанов обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе касающиеся подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм "АрМИ - 2020" и международному военно-техническому форуму "Армия-2020".

"Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск", - отметили в Минобороны.

В свою очередь пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что министры отметили высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами, а также обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Как следует из сообщения, министры также провели широкий обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Закира Гасанова о проведении внезапных проверок боеготовности Вооруженных сил России. Сергей Шойгу подчеркнул, что это мероприятие плановое и никак не связано с событиями, происходящими на армяно-азербайджанской границе", - подчеркивается в сообщении.

Разговор министров состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

О ситуации на армяно-азербайджанской границе

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о двенадцати погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих. В пятницу и субботу в Баку и Ереване сообщали, что ситуация на границе относительно спокойная.

В новость были внесены изменения (15:19 мск) - добавлен комментарий Минобороны Азербайджана