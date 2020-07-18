Минобороны проинформировало иностранных партнеров о целях внезапной проверки войск

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ с 17 июля проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. "В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач", - уточнил замминистра обороны РФ.

По его словам, объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, "что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки".

Фомин отметил, что всего к проверке привлечено порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил результаты действий войск на проверке учесть при их допуске к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" (планируются в сентябре - прим. ТАСС)", - добавил Фомин.

Брифинг в понедельник

В Минобороны также сообщили, что Фомин проведет в понедельник брифинг перед военными атташе других стран, где расскажет о ходе внезапной проверки боеготовности в ВС РФ. "В понедельник, 20 июля 2020 года, заместителем министра обороны А. Фоминым спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки", - отметили в Минобороны.