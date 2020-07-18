В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проверка боеготовности в ВС РФ проходит в плановом порядке, является подготовкой к учениям "Кавказ-2020" и не связана с обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом в субботу заявил замминистра обороны России Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

Заместитель министра категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными Силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. "Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - подчеркнул Фомин.