Путин в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в понедельник в Крыму участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Эта поездка изначально планировалась на 16 июля, но была перенесена, в тот день глава государства провел совещание по бюджетному процессу.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие с участием Путина состоится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, откуда президент по телемосту свяжется также с другими отечественными судостроительными комплексами - "Севмашем" в Северодвинске и "Северной верфью" в Санкт-Петербурге. Кроме того, по словам Пескова, на самом "Заливе" глава государства пообщается с работающими там судостроителями.

Посещение Керчи - первая за четыре месяца рабочая поездка Путина за пределы Центральной России. Предыдущий выезд в другой федеральный округ глава государства также совершил на Крымский полуостров (18-19 марта). Затем из-за эпидемии коронавируса президент проводил мероприятия в основном в режиме видеоконференции в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и в Кремле, а первой за это время поездкой за пределы Московского региона (но в границах ЦФО) стало его участие в церемонии открытия Ржевского мемориала в Тверской области 30 июня.

Единый день закладки кораблей

В понедельник на кораблестроительных предприятиях России, как ожидается, будут заложены два фрегата модернизированного проекта 22350, две многоцелевых атомных подводных лодки проекта 885М "Ясень-М" и впервые в истории российского флота - два универсальных десантных корабля проекта 23900, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фрегаты модернизированного проекта 22350 будет строить петербургская "Северная верфь", которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Они, как предполагается, будут названы "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Сейчас на предприятии в разных стадиях строительства уже находятся фрегат проекта 22350 и два - модернизированного проекта 22350. В мае фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" был спущен на воду. Еще один фрегат проекта 22350 - "Адмирал флота Касатонов" - 15 июля был передан флоту. Головной фрегат того же проекта - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - в настоящее время участвует в испытаниях гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения. Все фрегаты семейства проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс". На вооружении кораблей первой версии проекта - по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса (УКСК), каждый из которых рассчитан на восемь ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс". Предполагается, что на кораблях модернизованного проекта 22350 будет по три УКСК, уточнил источник ТАСС.

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" будут заложены на северодвинском "Севмаше" (входит в ОСК). Контракт на их строительство был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Предполагается, что новые "Ясени-М" будут названы "Владивосток" и "Воронеж", сообщил ранее ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск" - вошел в состав Северного флота в 2014 году, а головная АПЛ модернизированного проекта 885М "Казань" планируется к передаче флоту в 2020 году.

Закладка универсальных десантных кораблей на верфи "Залив" в Керчи первоначально планировалась на 29 июня, но была перенесена. Как ранее сообщил ТАСС источник, в мае Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд руб. Предполагается, что они получат имена "Севастополь" и "Владивосток" - как и корабли такого же класса, которые не были проданы России Францией после событий 2014 года. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. тонн, длина около 220 метров, отметил ранее источник ТАСС. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев (два усиленных батальона). Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.

Производительность труда на верфях

Крымский завод "Залив" - наследник верфи, построенной в Крыму еще до Великой Отечественной войны, градообразующее предприятие Керчи и одна из крупнейших верфей в стране. В июле 2019 года завод стал участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Цели этого нацпроекта - максимально сократить производственные издержки и отладить заводские процессы, сделав их менее трудозатратными и более эффективными.

Верфь "Залив" может проводить практически весь спектр судостроительных и судоремонтных работ. Реформу производственных процессов в рамках нацпроекта начали с производства стальных конструкций. В итоге за год производительность на одного сотрудника этого направления выросла на 37%, а объемы незавершенного производства и запасов в цехе снизились на 70%. "Залив" продолжит участие в проекте, конечная цель которого - повысить эффективность и производительность труда на 30% по отношению к 2019 году.

Санкт-Петербургский завод "Северная верфь" также недавно подал заявку на участие в нацпроекте по производительности труда.