Специальный раздел о проведении парада в День ВМФ появился на сайте Минобороны РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мультимедийный раздел об особенностях Главного военно-морского парада, который пройдет 26 июля в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте, появился на сайте Минобороны РФ.

"Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия", - пояснили в ведомстве.

Также доступна информация о парадах на других базах ВМФ России - в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Кроме того, в новом разделе размещены исторические справки о Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии, а также уникальные фотографии и видеоэкскурсии по музеям флотов ВМФ России.

По данным Минобороны, в военно-морском параде в Петербурге будут задействованы 46 кораблей, катеров и судов. У Дворцового моста зрители увидят воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава". Воздушная часть парада будет представлена 41 единицей авиационной техники. В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.