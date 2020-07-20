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В торжествах по случаю Дня ВМФ на Камчатке задействуют 17 кораблей и судов ТОФ

Среди них - малый ракетный корабль "Мороз", морской тральщик "МТ-265" и атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Торжества по случаю Дня ВМФ пройдут на Камчатке с участием 17 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) и регионального Пограничного управления ФСБ, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Парадный строй из восьми боевых кораблей ТОФ сформируют в Авачинской бухте в начале следующей недели. В двух парадных линиях будут ошвартованы малый ракетный корабль "Мороз", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", морской тральщик "МТ-265", малое гидрографическое судно "Александр Роготский", сторожевые пограничные корабли Пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Орел" и "Дзержинский", а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", - сообщила пресс-служба.

Также планируется задействовать еще девять кораблей, которые продемонстрируют зрителям отработку тактических элементов.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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