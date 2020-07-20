В Санкт-Петербурге заложили два фрегата модернизированного проекта 22350

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Закладка двух фрегатов модернизированного проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" состоялась в понедельник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Закладные доски к секциям двух кораблей установили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, предназначенных для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Все фрегаты семейства проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс". На вооружении кораблей первой версии проекта по два универсальных стрельбовых ракетных комплекса, каждый из которых рассчитан на восемь ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс".

Головной корабль проекта "Адмирал Горшков" вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" 21 июля войдет в состав ВМФ. Второй серийный корабль "Адмирал Головко" был спущен на воду в мае. Кроме названных трех, "Северная верфь" ведет строительство фрегатов "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", при этом два последних по модернизированному проекту.