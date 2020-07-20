Морпехи с боем высадили десант на Камчатке в рамках проверки боеготовности войск

ТАСС, 20 июля. Военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провели на Камчатке высадку десанта на необорудованное побережье в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Батальон морских пехотинцев с приданной техникой при поддержке транспортно-боевых вертолетов Ка-29 высадился на необорудованный берег с больших десантных кораблей способом на упор. Воздушное прикрытие десанта обеспечили истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ТОФ", - говорится в сообщении.

Вертолеты Ка-29 и Ка-27, а также быстроходные лодки высадили группы разграждения для проделывания проходов в инженерных заграждениях и минных полях на побережье. Развивая наступление, морские пехотинцы вели стрельбу по мишеням, имитирующим боевую технику и укрепления противника из стрелкового оружия, огнеметов, гранатометов и бронетранспортеров БТР-82А.

Всего к участию к высадке привлекли восемь боевых кораблей, более 500 морских пехотинцев и порядка 70 единиц техники. Всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на Тихоокеанском флоте присоединились порядка четырех тысяч морских пехотинцев, 500 единиц боевой и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация.

Завершающим этапом практических действий морских пехотинцев станут двусторонние батальонные тактические учения, в которых задействуют военнослужащие Камчатского и Приморского соединений морской пехоты.

Внезапная проверка боеготовности войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельных соединений центрального подчинения и Воздушно-десантных войск, проводится с 17 по 21 июля по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. К ней привлекли порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.