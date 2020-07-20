В Керчи с участием Путина заложили два универсальных десантных корабля

КЕРЧЬ, 20 июля. /ТАСС/. Два новейших универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили в понедельник впервые в России на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. На торжественной церемонии закладки кораблей президент России Владимир Путин установил закладную доску первого из них.

"Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь в Керчи это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" - два фрегата, а Северодвинске на "Севмашпредприятии" - два атомных подводных крейсера", - сказал президент.

Как уточнил президент, универсальные десантные корабли получат имена "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

"По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота. Это "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", - сообщил Путин.

Закладка универсальных десантных кораблей первоначально планировалась на 29 июня, но была перенесена. Как сообщил ТАСС в мае источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. т, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.