В Северодвинске заложили две атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Две атомные подлодки, заложенные в понедельник на "Севмаше", получат имена "Воронеж" и "Владивосток". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время церемонии закладки.

"Атомные подводные лодки названы в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток", - сказал Путин.

Подлодки получат гиперзвуковое оружие. Об этом сообщил гендиректор предприятия "Севмаш", где строятся подлодки, Михаил Будниченко.

"Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота", - сказал Будниченко.

Контракт на строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М "Ясень-М" был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 "Северодвинск" вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М "Казань" планируется к передаче флоту в 2020 году.

В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие подлодок проекта 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс", а также гиперзвуковые ракеты "Циркон".