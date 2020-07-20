Фрегаты модернизированного проекта 22350 могут получить до 24 ячеек для крылатых ракет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фрегаты модернизированного проекта 22350 получат 24 ячейки для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 у его базовой версии, сказал в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

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"Я думаю, что будет 24",- сказал он.

В понедельник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два новых фрегата модернизированного проекта 22350, которые будут названы "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

"Проект 22350М отличается от кораблей проекта 22350 увеличенным боезапасом. На этих кораблях будут размещены 24 пусковые установки вместо 16, что существенно повысит их боевую эффективность", - приводятся в сообщении Минпромторга РФ слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, предназначенных для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Все фрегаты семейства проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и (или) "Оникс".