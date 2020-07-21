Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики

В ближайшей перспективе многоцелевые фрегаты (сторожевые корабли) дальней морской зоны проекта 22350 с усиленным вооружением станут одними из самых мощных кораблей ВМФ России. В ходе модернизации они получат 24 ячейки для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 в базовой версии, что существенно повысит их боевую эффективность.

Спецпроект на тему Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

И всего таких кораблей у России будет восемь. Сейчас в стадии постройки находятся шесть, два из которых — "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" — были заложены 20 июля на "Северной верфи" (в составе Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) в Санкт-Петербурге. Головной корабль проекта "Адмирал Горшков" вошел в состав Северного флота в июле 2018 года, а спустя два года был поднят Андреевский флаг и на первом серийном фрегате "Адмирал Касатонов". Примечательно, что это событие состоялось в день 110-летия со дня рождения адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова, в честь которого назван корабль. "На флоте знаменательное событие — введен в боевой состав ВМФ РФ фрегат первого ранга "Адмирал Касатонов". Это новый корабль четвертого поколения. Через первый фрегат ("Адмирал Горшков" — прим. ТАСС) прошли все системы вооружения нового поколения, поэтому на этом корабле испытания прошли уже гладко и спокойно. И это позволило в более короткие сроки принять его в состав флота", — рассказал ТАСС сын ивестного флотоводца адмирал Игорь Касатонов, присутствовавший на торжественной церемонии поднятия Андреевского флага.

Описание Церемония приема в состав ВМФ фрегата "Адмирал Касатонов" и подъема на нем Андреевского флага на рейде Невы © Министерство обороны РФ

Этот корабль — высочайшее достижение нашей научной и военной мысли. Он функционально-универсальный и ударный. Его потенциал очень высокий, особенно если там будут гиперзвуковые ракеты и увеличится боезапас Игорь Касатонов адмирал

6 июня 2020 года фрегат "Адмирал Касатонов" завершил госиспытания и вернулся на "Северную верфь" в Санкт-Петербурге для ревизии. Отмечалось, что в ходе заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

' Минобороны России'

Долгая дорога на флот Проект этих фрегатов был разработан в Северном проектно-конструкторском бюро в начале 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза. В середине 2000-х годов наш флот испытывал острую потребность в обновлении корабельного состава. Средний возраст надводных кораблей составлял около 20 лет, одновременное нахождение в строю разнотипных боевых единиц одного и того же класса вызывало большие проблемы со снабжением и ремонтом. Так, на тот момент в состав ВМФ входило восемь сторожевых кораблей семи разных проектов.

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Первый контракт на строительство фрегата проекта 22350 был заключен Минобороны РФ с санкт-петербургским судостроительным заводом "Северная верфь" 21 октября 2005 года. Впоследствии подписаны еще два договора с этим предприятием — 25 марта 2010 года (на три корабля) и 17 марта 2011 года (на четыре). Ожидается, что поставки по этим контрактам завершатся к 2025 году. За время строительства и испытаний головного фрегата "Адмирал Горшков" в 2006–2018 годах в Китае были построены и сданы ВМС около 30 кораблей аналогичного класса — фрегатов проекта 054А (полное водоизмещение около 4 тыс. т). Поэтому в 2014 году заговорили о том, что в перспективе наш флот рассчитывает получать и фрегаты модификации 22350М. В декабре 2019-го глава ОСК Алексей Рахманов сообщил ТАСС, что технический проект этих кораблей готов.

Описание Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь", 12 декабря 2014 года © Руслан Шамуков/ТАСС

"Горшков" должен был вступить в состав флота еще в 2016-м, но его передача неоднократно переносилась из-за неготовности отдельных систем. Также была необходимость еще раз испытать основное оружие — ракетный комплекс "Полимент-Редут". "Многочисленные межфлотские переходы реально превратили корабль в плавучую лабораторию", — говорил тогда Рахманов, отмечая именно сложность и амбициозность этого проекта. Следующие за "Горшковым" корабли серии также задерживались из-за отсутствия силовых установок, которые производились на Украине.

Корабли проекта 22350 Серия российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, предназначенных для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Находят в разной стадии постройки: "Адмирал флота Головко" (заводской номер 923) получил название в честь советского флотоводца Арсения Головко (1906–1962), командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Корабль был заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года.

(заводской номер 923) получил название в честь советского флотоводца Арсения Головко (1906–1962), командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Корабль был заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) назван в честь советского флотоводца, члена-корреспондента Академии наук СССР Ивана Исакова (1894–1967). Был заложен 14 ноября 2013 года.

(заводской номер 924) назван в честь советского флотоводца, члена-корреспондента Академии наук СССР Ивана Исакова (1894–1967). Был заложен 14 ноября 2013 года. "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) назван в честь советского флотоводца Николая Амелько (1914–2007). Корабль был заложен 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина.

(заводской номер 925) назван в честь советского флотоводца Николая Амелько (1914–2007). Корабль был заложен 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926) заложен в тот же день. Корабль получил название в честь адмирала Павла Чичагова (1767–1849), министра морских сил Российской империи в 1802–1811 годах.

(заводской номер 926) заложен в тот же день. Корабль получил название в честь адмирала Павла Чичагова (1767–1849), министра морских сил Российской империи в 1802–1811 годах. "Адмирал Юмашев" назван в честь советского флотоводца Ивана Юмашева (1895–1972), главкома ВМФ СССР в 1947–1950 годах. Заложен 20 июля 2020 года.

назван в честь советского флотоводца Ивана Юмашева (1895–1972), главкома ВМФ СССР в 1947–1950 годах. Заложен 20 июля 2020 года. "Адмирал Спиридонов" назван в честь адмирала Эмиля Спиридонова (1925–1981), командующего Тихоокеанским флотом в 1979–1981 годах. Также заложен 20 июля. Продолжение

В 2019-м фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во главе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота совершил кругосветный поход, прошел более 42 тыс. морских миль, что попало в Книгу рекордов Вооруженных сил РФ как одно из главных достижений по итогам года. Мощное оружие Главная энергетическая установка корабля — дизель-газотурбинная (два форсажных газотурбинных двигателя мощностью по 27,5 тыс. лошадиных сил каждый и два маршевых дизельных двигателя мощностью по 5,2 тыс. л. с.). На первом и втором фрегатах проекта 22350 — "Адмирале Горшкове" и "Адмирале Касатонове" — установлены российские дизели, однако в качестве форсажных двигателей используются газотурбинные установки производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". В 2014 году сотрудничество с этой компанией было прекращено, что привело к проблемам с завершением работ на остальных фрегатах проекта. Изготовление и поставку дизель-газотурбинных агрегатов для остальных серийных кораблей ведет ПАО "ОДК-Сатурн" в Ярославской области.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Полное водоизмещение — 4500 т; длина — 135 м. Скорость полного хода — до 29 узлов. Дальность плавания — 4000 морских миль (около 7500 км). Автономность плавания — 30 суток, экипаж — около 200 человек. Продолжение

Что касается вооружения, то главный калибр — известный и прошедший уже неоднократно успешную проверку Сирией ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". При этом размещенные 16 универсальных пусковых установок 3С14 подходят для использования и сверхзвуковых ракет "Оникс", и перспективных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" разработки реутовского НПО машиностроения.

Описание Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Горшков" © Минобороны РФ/ТАСС

Сообщалось, что в начале 2020 года фрегат "Адмирал Горшков" первым из кораблей флота применил "Циркон", выстрелив им из акватории Баренцева моря по береговой мишени на дальность более 500 км. Заложенные новые фрегаты, в отличие от предшественников, будут нести не два, а три универсальных корабельных стрельбовых комплекса на 24 ракеты. Предполагается, что на проектах 22350М будет шесть универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 48 ракет. По мнению специалистов, такой боекомплект имеет смысл для борьбы с авианосными многоцелевыми группировками.

' Минобороны России'

Кроме этого, фрегат обладает противолодочным торпедным комплексом "Пакет-НК", артиллерийской установкой А-192М калибра 130 мм (дальность стрельбы — до 22 км, скорострельность — 30 выстрелов в минуту). Также на корабле может базироваться вертолет Ка-27 разной модификации в зависимости от боевых задач. Сообщалось, что его место может занять новейший морской вертолет "Минога", разрабатываемый холдингом "Вертолеты России". Однако самым технологически продвинутым и сложным вооружением фрегата является система противовоздушной обороны большой дальности "Полимент-Редут". Этот корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) с установкой вертикального пуска может применять ракеты разных типов. По данным из открытых источников, ЗРК способен применять ракеты с максимальной дальностью поражения воздушных целей до 150 км. Они в состоянии перехватывать цели на скорости 4800–5000 м/с и на высоте до 35 км.

В состав ЗРК входит радиолокационная станция "Полимент" с четырьмя фазированными решетками, способная отслеживать до 16 целей одновременно. Дальность обнаружения целей — 200 км. В состав флота из сопоставимых по ударному оружию надводных кораблей сегодня входят тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Петр Великий" с 20 противокорабельными сверхзвуковыми ракетами "Гранит" и крейсера проекта 1164 с 16 крылатыми ракетами каждый. Больший комплект ударных ракет на борту, чем у проекта 22350, смогут получить находящийся в модернизации однотипный "Петру Великому" крейсер "Адмирал Нахимов", разрабатываемые эсминцы типа "Лидер" или фрегаты проекта 22350М.

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