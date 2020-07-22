Более 250 кораблей и судов примут участие в парадах в честь Дня ВМФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, около 15 тыс. военнослужащих примут участие в Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ 26 июля. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда" в среду.

Ранее на сайте Минобороны РФ появился мультимедийный раздел об особенностях Главного военно-морского парада, который пройдет 26 июля в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Посетителям также доступна информация о парадах на других базах ВМФ России - в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе. Также парад пройдет в сирийском Тартусе.

В этом году по требованиям Роспотребнадзора число зрителей Главного военно-морского парада будет ограничено. К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более 4 тыс. военнослужащих. Воздушная часть парада будет представлена 41 единицей авиационной техники.

Парад на Тихом океане

Как сообщил в интервью "Красной звезде" командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, в этом году впервые в новейшей истории флота парад пройдет в акватории бухты Золотой Рог. "Такое решение было принято, исходя из того что в Приморском крае действуют карантинные меры, которые ограничивают проведение массовых мероприятий. Поэтому от военно-спортивного праздника с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованного представления было решено отказаться, заменив их культурной программой", - пояснил адмирал.

Он уточнил, что проведение военно-морских парадов в Золотом Роге ранее не практиковалось из-за значительного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. "Исключение было сделано в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому предстоящий парад будет особенным", - добавил Авакянц.

Адмирал сообщил, что в Золотом Роге в парадном строю будут стоять семь боевых кораблей основных классов, которые входят в состав флота. "Возглавит парадный строй флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг". Место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и большая дизельная подводная лодка. Генеральный смотр готовности кораблей к празднику назначен на 24 июля", - сказал Авякянц, добавив, что этот парад завершится артиллерийским салютом с "Варяга".

Еще восемь боевых кораблей ТОФ встанут в парадный строй на Камчатке. "Он [парад] пройдет в акватории Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском. В двух парадных линиях будут выстроены восемь боевых кораблей и судов", - сказал Авакянц.

По его словам, всего в праздничных мероприятиях на Камчатке задействуют 17 боевых кораблей и судов обеспечения. Также в параде по случаю Дня ВМФ вместе с кораблями ТОФ примут участие два сторожевых корабля пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району, уточнил командующий.