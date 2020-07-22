"Русские витязи" выступят во Владивостоке в День ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" покажет элементы воздушного боя и пролеты в составе различных строев в День Военно-морского флота во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в среду.

"Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева продемонстрируют приморцам фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Полеты начнутся в 13:00 (6:00 мск) над акваторией Амурского залива. Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тыс. м.

В 2020 году парадный строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог в районе набережной Цесаревича. Проведение военно-морских парадов здесь ранее не практиковалось из-за значительного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.