Впервые российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии прошло по всему маршруту

АЙН-ЭЛЬ-ХАБР /Сирия/, 22 июля. /ТАСС/. Российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии впервые прошло не по сокращенному участку трассы, а по всему маршруту. Об этом сообщили журналистам в среду в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Впервые совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 <...> состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба (2 км западнее Саракиба) до населенного пункта Айн-эль-Хабр провинции Идлиб. Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 км", - отметили в Центре.

С российской стороны к патрулированию было привлечено три БТР-82А, с воздуха маршрут контролировался беспилотниками ВКС РФ. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла об угрозе безопасности этих патрулей со стороны боевиков. В частности, из-за этого, по сообщению Минобороны РФ, протяженность первого патрулирования была сокращена. В ответ на это представители Турции заявляли, что примут дополнительные меры по повышению безопасности, что позволит увеличить длину маршрута движения военных двух стран.

Первое патрулирование участка трассы М-4 состоялось 15 марта. Она является важнейшей транспортной артерией Сирии, соединяющей экономическую столицу страны Алеппо с главным портовым городом республики Латакией. Совместное патрулирование и формирование зоны безопасности в 12-километровой зоне вокруг трассы, по словам российских военных, позволит обеспечить в будущем безопасный проезд по ней для мирного населения и ускорить восстановление Алеппо, который сильно пострадал от боевиков.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.