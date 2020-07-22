Черноморский флот РФ следит за действиями кораблей и авиации НАТО на учениях Sea Breeze

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО, которые принимают участие в учениях Sea Breeze - 2020 в Черном море. Об этом сообщили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze - 2020", - говорится в сообщении.

Как уточнили в центре, активная фаза учений проходит в северо-западной части Черного моря. "В маневрах принимают участия корабли и авиационная техника ВМС США и стран-партнеров", - рассказали в Национальном центре управления обороной.