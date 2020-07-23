Патрульный корабль "Павел Державин" впервые вышел в море для испытаний

"Экипаж новейшего патрульного корабля "Павел Державин" впервые вышел в море и приступил к прохождению заводских ходовых испытаний. <…> На выходе в море будет проведена наладка и проверка функционирования всех систем корабля, проверена работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытаны резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также выполнена проверка работы внутрикорабельных средств связи", - говорится в сообщении.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу испытаний. Также экипаж совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению бортовых систем, устройств и механизмов корабля.

Патрульный корабль "Павел Державин" был заложен 18 февраля 2016 года, он спущен на воду 21 февраля 2019 года. Корабль предназначается для соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ. Корабль назван в честь Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга Павла Державина, который в период Великой Отечественной войны командовал бригадой бронекатеров Азовской военной флотилии. В ноябре 1943 года Державин отличился при высадке десантов в районе Керчи и обеспечении переправы войск и боеприпасов через Керченский пролив.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость до 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль.