Два Ту-22М3 провели воздушное патрулирование над Черным морем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два самолета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели воздушное патрулирование над Черным морем, на отдельных этапах маршрута их сопроводили румынские МиГ-21. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - сказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что "на отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии".

Полет российских Ту-22М3 продлился более пяти часов, за это время они преодолели около 4,5 тыс. км.

В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. При этом строго соблюдаются Международные правила использования воздушного пространства.

Украинско-американские учения в Черном море

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря 20 июля. К участию привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Кроме Украины и США, в Sea Breeze примут участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Учения продлятся семь дней. В них будут задействованы ракетный эсминец USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО. Активная фаза учений проходит в северо-западной части Черного моря.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно-морских сил НАТО, которые принимают участие в учениях Sea Breeze - 2020.