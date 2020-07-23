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Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

В Национальном центре управления обороной сообщили, что после разворота самолета Р-8А Poseidon от госграницы "российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon над Черным морем. Об этом сообщили в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon", - сказали в центре.

Там также отметили, что после разворота американского самолета от госграницы "российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования".

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