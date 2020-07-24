В параде в День ВМФ в Каспийске примут участие 12 кораблей и судов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Двенадцать боевых кораблей и судов обеспечения примут участие в параде, посвященном Дню Военно-морского флота, который пройдет 26 июля в Каспийске. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

"В кильватерном строю будут представлены 12 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли "Татарстан", "Дагестан", малый ракетный корабль "Углич", малый артиллерийский корабль "Астрахань", пограничный сторожевой корабль "Валентин Пикуль", противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия", спасательные многофункциональные катера, судно размагничивания и другие", - сказал он.

После парада перед гостями будут разыграны боевые эпизоды с участием кораблей и судов Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Так, будут показаны действия пограничных кораблей и катеров по пресечению нарушения границы. Базовый тральщик "Магомет Гаджиев" и рейдовые тральщики продемонстрируют проход морских минных заграждений. Свою морскую выучку в бою с кораблями условного противника покажут также малые артиллерийские корабли "Астрахань", "Махачкала" и "Волгодонск", артиллерийские катера проекта "Шмель". А морские пехотинцы высадятся на необорудованное побережье, занятое условным противником.