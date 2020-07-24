ТАСС в спецпроекте разобрал устройство самого вооруженного крейсера ВМФ России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В преддверии Дня Военно-морского флота (ВМФ) РФ ТАСС выпустил специальный проект "Петр Великий". Атомный богатырь", в котором рассказывается про самый крупный неавианесущий ударный боевой корабль в мире - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Это единственный действующий атомный крейсер ВМФ России, флагман Северного флота.

В первой главе демонстрируются тактико-технические характеристики (ТТХ) и рассказывается про условия содержания экипажа. В проекте также отмечается, что основная особенность крейсера - наличие атомной энергетической установки, за счет которой дальность его плавания считается неограниченной.

Следующий раздел "Вооружен до зубов" посвящен оружию, размещенному на корабле. Приводится модель крейсера, на которой указано размещение всех систем и комплексов вооружения с подробными описаниями ТТХ, также показаны видео боевых стрельб. В проекте отмечается, что ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту - как по числу типов вооружения, так и по количеству.

В третьей главе "Проект "Орлан" рассказывается об истории крейсера и самого проекта. Тяжелые атомные ракетные крейсера проектов 1144 и 1144.2 строились в СССР и России в 1974-1998 годы на Балтийском судостроительном заводе. ВМФ было сдано четыре таких корабля. Первые два вывели из боевого состава флота еще в 1990-х годах, третий корабль серии - "Адмирал Нахимов" - сейчас проходит модернизацию на судостроительном заводе "Севмаш". Его сдача флоту запланирована на 2022 год.

Четвертая глава называется "Дальние походы". Здесь приводится интерактивная карта, где указаны наиболее значимые события во время походов - совместные военно-морские учения России и Венесуэлы в Карибском море в 2008 году, боевая служба у берегов Сирии в 2017 году, переход во Владивосток через три океана, а также арктический поход во главе отряда кораблей и судов Северного флота. Сообщается, что за все время корабль прошел около 150 000 морских миль.

О "Петре Великом"

Крейсер был заложен 25 апреля 1986 года и получил название "Юрий Андропов" (в честь генерального секретаря ЦК КПСС). Спуск на воду был произведен 25 апреля 1989 года. В 1992 года корабль получил новое имя "Петр Великий".

28 июля 2012 года указом президента РФ Владимира Путина "Петр Великий" был награжден орденом Нахимова.

Корабль вооружен ударными, зенитными и противолодочными ракетными комплексами и артиллерией.