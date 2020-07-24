СФ денонсировал соглашение об использовании узла СПРН в Казахстане

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и "несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении", говорится в сопроводительных документах к закону. В них также отмечается, что Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим президент РФ Владимир Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш". Имущество РФ до окончания действия соглашения будет вывезено на ее территорию.

Узел "Балхаш" является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположен в Карагандинской области Казахстана и предназначен для ведения непрерывной разведки космического пространства в зоне своего действия, автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, а также определения параметров их движения и выдачи информации на командные пункты СПРН.

Соглашение было подписано 2 декабря 2014 года в Москве и ратифицировано 28 ноября 2015 года. Оно подразумевает использование Россией движимого и недвижимого имущества узла "Балхаш". В состав недвижимого имущества входят технологические объекты и объекты обеспечения, предназначенные для решения задач в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал денонсацию "абсолютно штатной ситуацией", соответствующей соглашению, и подчеркнул, что эта процедура не является признаком каких-либо разногласий между Россией и Казахстаном.