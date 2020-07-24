В Керчи спустили на воду носитель "Калибров" малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон"

КЕРЧЬ, 24 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон" сошел со стапелей керченского судостроительного завода "Залив" в пятницу, на церемонии присутствовал глава республики Сергей Аксенов, руководители города и завода, судостроители и общественность.

"Ваша работа по строительству кораблей дает возможность загрузить и другие крымские предприятия, которые работают с вами в кооперации. На самом деле это большое дело. Уверен, что благодаря вам Крым возродит славу судостроительного региона Российской Федерации" - сказал Аксенов на торжественной церемонии.

Как уточнили в пресс-службе "Залива", это первый сошедший со стапеля завода корабль проекта 22800. По морской традиции, о борт корабля была разбита бутылка шампанского.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Спроектированы центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение 800 т и вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК".

Судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших промышленных предприятий Крыма, работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 м различного класса и назначения.