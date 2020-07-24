Боевая авиация во главе с вертолетом Ка-27 завершит военно-морской парад в Каспийске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Пролет боевой авиации, в том числе корабельного противолодочного вертолета Ка-27, станет завершающим элементом военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Каспийске. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В городе Каспийске в Дагестане военно-морской парад завершится пролетом боевой авиации на высоте около 200 м. В воздушном парадном строю пролетят вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35, самолеты Су-34, Су-24, Су-25СМ3 и Су-30. Возглавит воздушный строй вертолет морского базирования Ка-27", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в воздушной части парада примут участие 13 единиц авиационной техники.

В пресс-службе добавили, что экипаж вертолета Ка-27 продемонстрирует зрителям парада возможности по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в открытом море.

В праздновании Дня ВМФ в Каспийске будет задействовано более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, отметили в пресс-службе. Жители и гости города также смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей флотилии.