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Российский истребитель Су-27 "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив
Описание
Истребитель Су-27
© Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дежурные силы ПВО Южного военного округа сопроводили разведывательный самолет Р-8А Poseidon ("Посейдон") ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Как уточнили в Центре, 24 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружена воздушная цель над нейтральными водами Черного моря. "Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - отметили в НЦУО.

Экипаж российского истребителя идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. После разворота американского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушение границы РФ допущено не было.

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