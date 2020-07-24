Шойгу проинформировал Путина о подготовке к параду 26 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к военно-морскому параду.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности "участвовавший в совещании министр обороны Сергей Шойгу представил информацию о ходе подготовки к военно-морскому параду".

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. В этом году по требованиям Роспотребнадзора число его зрителей будет ограничено. К участию в параде планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. По случаю Дня ВМФ также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.

Ранее Путин распорядился провести главный военно-морской парад 26 июля в Санкт-Петербурге "в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества". Подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ.

Президент ранее говорил, что собирается побывать на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В нынешнем совещании помимо Шойгу приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.