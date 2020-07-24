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Таких мощных кораблей у США нет

Описание
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Тяжелый атомный военный крейсер “Петр Великий” имеет богатую историю и занимает особую роль в Военно-морском флоте России. Это самый крупный неавианесущий ударный боевой корабль в мире. Единственный действующий атомный крейсер ВМФ. Такой многофункциональный и разнопланово вооруженный корабль есть только у России. 

В спецпроекте "Петр Великий" Атомный богатырь" рассказываем, как устроен этот уникальный корабль. Спецпроект состоит из четырех глав. Первая глава посвящена тактико-техническим характеристикам крейсера. Кульминацией спецпроекта стала 3D-модель "Петра Великого" во второй главе "Вооружен до зубов". В этом блоке мы рассказываем и показываем, какое вооружение установлено на корабле.

Третья глава посвящена истории проекта "Орлан", к которому относится “Петр Великий”. Создание кораблей подобного класса по праву признано одним из наиболее значительных достижений отечественного кораблестроения XХ века. В четвертой главе "Дальние походы" можно посмотреть, какие порты посетил крейсер.

Подробнее об истории крейсера и его особенностях читайте в нашем спецпроекте "Петр Великий” Атомный богатырь".

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