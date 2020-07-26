В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

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"Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведенные с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - отметили в ведомстве.

Проведение испытаний идет в плановом порядке, добавили в министерстве.

Предполагается, что "Цирконы" разработки и производства реутовского НПО машиностроения поступят на вооружение фрегатов проекта 22350 и атомных подводных лодок проектов 885/885М.