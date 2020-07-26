{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ
Обновлено 

В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются

Испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

"Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведенные с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - отметили в ведомстве.

Проведение испытаний идет в плановом порядке, добавили в министерстве.

Предполагается, что "Цирконы" разработки и производства реутовского НПО машиностроения поступят на вооружение фрегатов проекта 22350 и атомных подводных лодок проектов 885/885М.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Новая техника ВС РФ
ВМФ ведет испытания первой подлодки - носителя аппаратов "Посейдон"
В Минобороны сообщили, что экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе
Читать полностью