ВМФ ведет испытания первой подлодки - носителя аппаратов "Посейдон"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ВМФ совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки - носителя аппаратов "Посейдон". Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки - носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.