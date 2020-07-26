{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

ВМФ ведет испытания первой подлодки - носителя аппаратов "Посейдон"

В Минобороны сообщили, что экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ВМФ совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки - носителя аппаратов "Посейдон". Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки - носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Новая техника ВС РФ
В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются
Испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, отметили в ведомстве
Читать полностью