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Путин обсудил с Шойгу вопросы госпрограммы вооружений и оборонного бюджета

Шойгу также предложил обсудить перспективы по реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу обсудил вопросы государственной программы вооружения, а также вопросы формирования оборонного бюджета. Стенограмма встречи опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Владимир Владимирович, есть ряд вопросов, о которых необходимо вам доложить. Первое - это дальнейшее выполнение [государственной программы] вооружения. Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны. Помимо этого, есть еще ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению в количественной части государственной программы вооружения", - приводятся на сайте слова главы Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу предложил обсудить вопросы формирования бюджета на следующий год, а также дальнейшие перспективы по реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. Президент в свою очередь поддержал обсуждение этих тем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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