Путин рассказал, как возникла идея парада на День ВМФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу попросил передать благодарность организаторам и участникам Главного военно-морского парада в День ВМФ. Стенограмма встречи опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Хочу поблагодарить вас, руководство министерства обороны, командование военно-морского флота за подготовку и проведение Главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других городах", - сказал Путин.

Он рассказал, как возникла идея празднования Дня Военно-морского флота России, который вновь начал отмечаться с 2006 года. "Я так же летел в самолете, читал (я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу). Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил, - обратился Путин к Шойгу. - И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее уже стало, очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны".

"Благодаря тому, что у нас идет довольно активное и серьезное вооружение флота, нам в целом благодаря программе, которая на сегодняшний день есть, вы совершенно правильно сказали, есть что показать, - отметил в ответ Шойгу. - И все офицеры, и командование военно-морского флота готовились к этому параду, ждали его, как, собственно говоря, теперь его ждет вся страна".

Главный военно-морской парад прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота РФ приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего в военно-морских парадах 26 июля приняли участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.