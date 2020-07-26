От Камчатки до Балтики. Как в России отметили День Военно-морского флота

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские военные моряки в воскресенье отметили День ВМФ РФ парадами во всех крупнейших базах флота - от Петропавловска-Камчатского до Балтийска. В 2020 году, несмотря на пандемию, торжества оказались не менее масштабными, чем в прошлом. В них приняли участие в общей сложности 15 тыс. человек, 219 кораблей, судов и подводных лодок, 71 летательный аппарат. Зрители смогли своими глазами увидеть новейшие корабли и подлодки - результат масштабных кораблестроительных программ последних лет - и узнать, каким будет отечественный флот в ближайшем будущем. Главная сила флота Главный военно-морской парад по уже сложившейся традиции прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Его посетил президент страны и верховный главнокомандующий Владимир Путин. На катере он обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде, после чего принял парад уже в Петербурге.

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В своей речи глава государства отдал дань прежним поколениям моряков, подчеркнул достойную службу нынешних и пообещал сделать флот еще сильнее. ВМФ уже больше трех веков стоит на страже суверенитета России и твердо отстаивает ее интересы, напомнил Путин. Благодаря стойкости, таланту и преданности Родине предыдущих поколений флотоводцев, моряков, корабелов и первопроходцев "Россия навсегда обрела славу великой морской державы", сказал он. И сейчас "военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи", констатировал президент. По его словам, только в этом году моряки получат около 40 новых кораблей и судов разных классов. "Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - заверил Путин. Главной силой флота были и остаются люди, напомнил он. "Знаю, наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину, будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова мыслить прежде всего о славе России и родного флота!" - добавил верховный главнокомандующий. Новое оружие Зрители военно-морских парадов по всей стране могли увидеть и уже знакомые им боевые корабли и подлодки, и новейшие, поступившие на вооружение совсем недавно.

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