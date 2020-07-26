От Камчатки до Балтики. Как в России отметили День Военно-морского флота

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские военные моряки в воскресенье отметили День ВМФ РФ парадами во всех крупнейших базах флота - от Петропавловска-Камчатского до Балтийска.
В 2020 году, несмотря на пандемию, торжества оказались не менее масштабными, чем в прошлом. В них приняли участие в общей сложности 15 тыс. человек, 219 кораблей, судов и подводных лодок, 71 летательный аппарат.
Зрители смогли своими глазами увидеть новейшие корабли и подлодки - результат масштабных кораблестроительных программ последних лет - и узнать, каким будет отечественный флот в ближайшем будущем.
Главная сила флота
Главный военно-морской парад по уже сложившейся традиции прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Его посетил президент страны и верховный главнокомандующий Владимир Путин. На катере он обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде, после чего принял парад уже в Петербурге.
В своей речи глава государства отдал дань прежним поколениям моряков, подчеркнул достойную службу нынешних и пообещал сделать флот еще сильнее.
ВМФ уже больше трех веков стоит на страже суверенитета России и твердо отстаивает ее интересы, напомнил Путин. Благодаря стойкости, таланту и преданности Родине предыдущих поколений флотоводцев, моряков, корабелов и первопроходцев "Россия навсегда обрела славу великой морской державы", сказал он. И сейчас "военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи", констатировал президент.
По его словам, только в этом году моряки получат около 40 новых кораблей и судов разных классов. "Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - заверил Путин.
Главной силой флота были и остаются люди, напомнил он. "Знаю, наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину, будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова мыслить прежде всего о славе России и родного флота!" - добавил верховный главнокомандующий.
Новое оружие
Зрители военно-морских парадов по всей стране могли увидеть и уже знакомые им боевые корабли и подлодки, и новейшие, поступившие на вооружение совсем недавно.
В Североморске в парадный строй встала стратегическая атомная подводная лодка "Князь Владимир", принятая в состав флота полтора месяца назад. Один из ее экипажей построился на палубе, другой торжественно прошел по Приморской площади.
В Санкт-Петербурге собралось больше кораблей, чем в прошлом году, хотя среди них не было таких крупных, как ракетный крейсер "Маршал Устинов", или таких экзотических, как китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таркаш". В торжествах принял участие новейший фрегат "Адмирал Касатонов", который пополнил состав ВМФ России в минувший вторник. В прошлом году он участвовал в параде, еще не завершив испытания. Как и большой десантный корабль "Петр Моргунов", в воскресенье стоявший на рейде в Кронштадте, - его, как ожидается, передадут военным до конца года.
В Севастополе рядом с ветеранами флота, такими как крейсер "Москва" (который может остаться в строю до 2040 года, тем самым установив рекорд продолжительности службы), появилось и свежее пополнение - принятые в прошлом году малый ракетный корабль "Ингушетия", патрульный "Дмитрий Рогачев", тральщик нового поколения "Иван Антонов". Во Владивостоке можно было увидеть корвет "Громкий" - первый крупный надводный корабль, пополнивший Тихоокеанский флот за весь постсоветский период.
Была у морских парадов и воздушная часть. Самой масштабной она стала в Санкт-Петербурге, над которым в воскресенье на высоте от 150 до 400 м пролетели более 40 самолетов и вертолетов. В их числе были новейший самолет-амфибия Бе-200, получивший имя "Александр Мамкин" в честь участника Великой Отечественной войны, штурмовики Су-24М, истребители Су-27, Су-30СМ и палубные МиГ-29К, противолодочные Ил-38 и Ту-142МК. Летевшая за ними группа Су-25 окрасила небо над Петербургом в цвета российского флага.
Пандемия не помеха
Ограничения из-за коронавируса, которые в некоторых регионах остаются в силе, не могли не наложить свой отпечаток на то, как прошел День ВМФ. Но на фоне праздника они оказались практически незаметны.
Самыми ощутимыми они оказались во Владивостоке, где массовые мероприятия запрещены, и парад, впервые устроенный в главной бухте города - Золотой Рог, прошел без зрителей. Самые яркие его моменты, однако, можно было увидеть в прямом эфире.
В Кронштадте число зрителей было ограничено, но толпа на набережных растянулась на сотни метров. Не помешала пандемия и жителям Балтийска - главной базы Балтийского флота. Многие из них вышли к морскому каналу, предусмотрительно надев маски.
На Сенатской площади Санкт-Петербурга, которую окрасили в белый и синий Андреевские флаги и тельняшки, всем желающим места не хватило: гости приехали со всех флотов страны. На вопрос, не боятся ли они заразиться в толпе, большинство моряков отвечали, что соблюдают все меры предосторожности. Те, кто не успел занять лучшие места, смотрели трансляцию на смартфонах и планшетах, так что сеть едва справлялась с нагрузкой. Завершение парада не стало концом праздника - на площади, несмотря на жару, остались сотни ветеранов флота, их родные и близкие.
В Севастополе, где с начала эпидемии выявили менее 350 заразившихся, санитарные меры соблюдали не очень строго. На берегах Севастопольской бухты собрались десятки тысяч человек.
В дагестанском Каспийске, новой базе Каспийской флотилии, на первый в истории города военно-морской парад собрались ее основные силы - около 40 кораблей и судов. Посмотреть на него пришли не только местные жители, но и гости из разных районов республики. "Это историческое событие для Каспийска, для всего Дагестана. Действительно, было потрясающее зрелище. Получился настоящий праздник для всех каспийчан и гостей города - тысячи людей наблюдали за ним", - поделился с ТАСС горожанин Вефадер Меликов.