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Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

Самолет США не нарушал границу России и удалился после приближения истребителя Су-27
Перехват американского самолета-разведчика
© Минобороны России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ распространило видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчик Р-8А Poseidon над Черным морем.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что истребитель РФ Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Самолет США не нарушал границу России и удалился после приближения самолета РФ.

В центре уточнили, что после разворота самолета-разведчика от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Теги
СШАРоссия
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
В Минобороны уточнили, что самолет США не нарушал границу России и удалился после приближения истребителя
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