Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ распространило видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчик Р-8А Poseidon над Черным морем.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что истребитель РФ Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. Самолет США не нарушал границу России и удалился после приближения самолета РФ.

В центре уточнили, что после разворота самолета-разведчика от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.