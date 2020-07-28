ВДВ лидируют после первого этапа конкурса "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Команда Воздушно-десантных войск занимает первое место по итогам выполнения пяти специальных задач на всероссийском этапе конкурса "Эльбрусское кольцо - 2020", который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ "Терскол" в Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"По итогам первого этапа соревнований в общем зачете победила команда ВДВ с 4 209 очками. На втором месте идет Восточный военный округ набравший 3 848 очков, на третьем - Южный военный округ с 3 805 очками. На первом этапе соревнований военнослужащие проявили свои навыки в индивидуальном лазанье на искусственном рельефе, ориентировании в горной местности, затем участники вновь покоряли скалодром, только на этот раз в связках", - говорится в сообщении.

Одним из основных экзаменов первого этапа конкурса стало прохождение горной полосы препятствий, которая представляла собой спуски и подъемы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и другое. Затем участники "Эльбрусского кольца" выполняли пятую специальную задачу - стрельбу в составе группы. Все преграды военнослужащие преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.

Всего в "Эльбрусском кольце" задействовано около 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. В программе конкурса 15 задач.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, а также Росгвардии.

Всероссийский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2020" Армейских международных игр проходит с 22 июля по 5 августа. Соревнования проводятся ежегодно с 2015 года. Его международный этап пройдет с 23 августа по 5 сентября.