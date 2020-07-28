Минобороны опровергло информацию о нарушении российскими истребителями границы Финляндии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Четыре российских истребителя Су-27 совершили во вторник плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. При этом самолеты не нарушали границ других государств, сообщили в Минобороны РФ.

"28 июля четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет был осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, и это подтверждено средствами объективного контроля.

"Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением", - добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны Финляндии выступило с утверждением, что во вторник два принадлежащих России истребителя Су-27 якобы нарушили воздушное пространство этой страны над Финским заливом в районе Хельсинки.