Армейские игры-2020 пройдут на территории пяти государств вместо 11 из-за пандемии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Армейские международные игры в этом году из-за пандемии коронавируса пройдут на территории пяти государств вместо 11 изначально планировавших принять соревнования. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

"В этом году планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Узбекистан и Шри-Ланка). В связи с невозможностью ряда государств-соорганизаторов провести часть конкурсов на своей территории из-за коронавирусной инфекции география проведения игр, к сожалению, уменьшилась", - сказал Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, от проведения игр отказались Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Генерал уточнил, что шесть конкурсов будут проведены на территории четырех государств: "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Белоруссии, "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане. Остальные 24 конкурса пройдут на территории России.

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Участие не опасно

Бувальцев также считает, что благодаря мерам по защите от коронавирусной инфекции, принимаемым на этапе подготовки к Армейским международным играм в этом году, участие в них будет не более опасно, чем в параде Победы, который был проведен в Москве 24 июня.

"Принимаемые беспрецедентные меры, предусмотренные планом комплексной безопасности, позволяют нам констатировать, что участие в армейских играх не более опасно, чем участие в параде, который, к слову, проведен на высоком уровне и не повлиял на эпидемиологическую обстановку в армии", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжается плановая подготовка к армейским играм сборной команды Вооруженных Сил РФ. "О важности соблюдения санитарно-противоэпидемических мер и требований стран-соорганизаторов игр и говорить не приходится. Все понимают, что действуют строгие медицинские требования по карантину и тестированию участников. Вся подготовка к конкурсам исключительно на открытом воздухе, а размещение команд - вдали от населенных пунктов", - добавил Бувальцев.

Генерал также сообщил, что в военных округах дополнительно создан резерв автономных полевых лагерей на случай массового заражения среди личного состава. Случаев заражения не допущено, подчеркнул он.

Условия конкурсов изменены с учетом сирийского опыта

Условия проведения конкурсов в рамках Армейских международных игр в этом году изменились и стали сложнее с учетом опыта, приобретенного в Сирии и других вооруженных конфликтах.

"В соответствии с указаниями министра обороны Российской Федерации мы проводим работу по усложнению конкурсов. Учитывая опыт, приобретенный в Сирии, в других вооруженных конфликтах, и в целях повышения зрелищности состязаний в условия проведения конкурсов внесены изменения", - сказал Бувальцев.

По его словам, в "Танковом биатлоне" увеличено количество целей и способов их поражения, а огневое поражение стало основным показателем.

В конкурс "Чистое небо" включен дополнительный этап "Уничтожение беспилотных летательных аппаратов", в конкурс "Авиадартс" в номинации "Истребительная авиация" включен элемент "маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары", уточнил генерал. Также объединены конкурсы "Мастера автобронетанковой техники" и "Рембат".

"Кроме того, в ходе всеармейского состязания экспериментально опробована отдельная номинация "Выполнение мероприятий по пожаротушению", в которой принял участие экипаж МЧС России. В следующем году планируется данную номинацию включить в основные номинации конкурса", - добавил Бувальцев.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля из-за пандемии коронавируса перенес все массовые публичные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парад на Красной площади. 26 мая глава государства на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня.

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. Запланировано проведение 30 международных конкурсов на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.