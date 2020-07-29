Более 28 тыс. образцов вооружений и техники представят на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и техники на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке "Патриот" на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах. Об этом сообщил начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ полковник Олег Кулаковский.

"Министерством обороны в рамках статического показа задействуется более 370 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности мы ожидаем участие в выставочной экспозиции форума более 1,5 тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий", - сказал Кулаковский в интервью газете "Красная Звезда".

В конце июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что более 1 тыс. компаний представят свыше 25 тыс. образцов вооружений и техники на форуме "Армия-2020". Он также напоминал, что в этом году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт командам "Танкового биатлона".

По словам Кулаковского, на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" в режиме свободного доступа будет организована специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения и техники. "Среди экспонатов будут представлены такие образцы, как уже находящиеся на слуху и не имеющие мировых аналогов основной боевой танк Т-14 "Армата" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 "Армата" с боевым модулем "Кинжал", а также другие перспективные образцы", - уточнил полковник.

В числе новых образцов он назвал такие, как боевая машина поддержки танков (БМПТ), самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортер "Бумеранг К-16" с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ.

"Ожидается, что эта экспозиция будет точкой притяжения не только специалистов, но и обычных посетителей за счет ее масштабности и оригинального оформления", - добавил Кулаковский.

Особенности экспозиции Минобороны РФ

Кулаковский также сообщил, что экспозиция Минобороны РФ в этом году предусматривает целый ряд особенностей. В их числе - выставочная экспозиция "Военное образование - престиж и инновации", которая будет сформирована для популяризации военного образования. На ней будут продемонстрированы передовые технологии, обучающие программы, тренажерные системы и электронная информационная среда подготовки военных кадров, уточнил он.

"Кроме того, планируется представить лучшие работы воспитанников довузовских учебных заведений - участников фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку". На экспозиции также будут организованы мастер-классы ведущих преподавателей учебных заведений Минобороны России", - отметил полковник.

Он также сообщил, что в ознаменование 100-летия отечественного танкостроения участникам и гостям форума будет представлена экспозиция "Аллея танкопрома", где будет развернута уникальная линейка из 22 танков и бронеавтомобилей. Они будут расположены в хронологическом порядке их создания, начиная с самого раннего образца и заканчивая современными - от Т-24 до Т-14 "Армата", добавил Кулаковский.

Приглашены 35 государств

Пандемия коронавируса осложнила подготовку к международному военно-техническому форуму "Армия-2020". В частности, приглашения на форум были направлены министрам обороны 133 стран, но на сегодняшний день только 35 государств подтвердили участие своих делегаций.

"Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, безусловно, усложнила подготовку к форуму, особенно в части привлечения к участию иностранных государств. Официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран. На сегодняшний день участие в форуме своих делегаций подтвердили 35 государств, из которых 11 - делегации высокого уровня (Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия)", - сообщил Кулаковский.

По его словам, уже четыре страны организовали подготовку в рамках предстоящего форума своих национальных экспозиций.

Представитель Минобороны РФ также напомнил, что 12 марта этого года состоялся брифинг для военно-дипломатического корпуса иностранных государств, на котором была доведена информация о мероприятиях форума, условиях и особенностях участия в нем. "Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации улучшилась. В ряде стран ситуация также стабилизировалась, и начат процесс послабления противоэпидемического режима. В настоящее время работа с иностранными государствами продолжается", - отметил Кулаковский.

Он также сообщил, что 6 августа планируется провести очередной брифинг для иностранных военных дипломатов. "В ходе данного мероприятия будет дополнительно доведена информация об организации статической экспозиции образцов военной и специальной техники, форматах проведения демонстрационной и научно-деловой программ форума. Кроме того, будут уточнены вопросы организации пребывания и работы наших иностранных партнеров в период его проведения", - добавил полковник.

Меры безопасности

Кулаковский сообщил, что в сложившейся эпидемиологической обстановке мерам санитарно-эпидемиологического контроля во время "Армии-2020" будет уделено самое пристальное внимание.

"Форум будет являться первым масштабным международным конгрессно-выставочным мероприятием в 2020 году, проводимым после снятия карантинных мероприятий не только в Российской Федерации, но и в мире. В этой связи на сегодняшний день проработаны превентивные мероприятия по следующим основным направлениям: выявление признаков острого респираторного заболевания у посетителей и участников на раннем этапе и недопущение их на форум, соблюдение рекомендованной дистанции 1,5 метра между людьми, использование средств индивидуальной защиты от вирусной инфекции, проведение дезинфекционных мероприятий на объектах форума", - пояснил представитель Минобороны РФ.

"Весь комплекс мероприятий тщательно продуман, и мы уверены, что он позволит обеспечить безопасность всех категорий участников и посетителей и не приведет к снижению качества проведения мероприятий форума", - добавил он.

Международный форум "Армия-2020" продлится с 23 по 29 августа. С этого года к его традиционным площадкам добавится полигон Ашулук в Астраханской области, где планируется продемонстрировать действие уникальной системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.