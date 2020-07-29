На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Каракурт" заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, передает корреспондент ТАСС.

Участие в торжественной церемонии, состоявшейся в среду, принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Сегодня мы закладываемый четвертый "Каракурт" <...> Я надеюсь, что мы сегодня своевременно, качественно и в срок делаем свою работу, что оценивает Министерство обороны", - сказал гендиректор Амурского судозавода Владимир Кулаков, выразив надежду на то, что предприятие получит новые заказы.

Кораблю присвоено имя "Павловск". В 2019 году на судозаводе были заложены три корабля такого проекта.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов).

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) работает с 1936 года, является крупнейшим судостроительным предприятием на Дальнем Востоке. Владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн.